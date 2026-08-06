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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игровую клюшку Овечкина с автографом продали на аукционе за 940 тысяч рублей

Игровую клюшку Александра Овечкина , с которой он выступал за « Вашингтон » в сезоне-2025/26, продали на аукционе Fan’s Dream.

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