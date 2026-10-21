Россия и Китай начали изготовление приборов и техники для совместной миссии по изучению Марса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 21 октября на встрече глав правительств двух стран.
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