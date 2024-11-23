«Идём на Павлоград, фронт разрушен, ВСУ бегут целыми частями»: ВС России мощным рывком освободили сразу 92 кв км, рекорд: Карта боевых действий на Украине, к утру 23.11.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 23 ноября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 23.
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