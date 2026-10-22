Профессор, вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал первый случай заражения человека вирусом Шамонда на востоке Франции.
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