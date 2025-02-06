На Алтае студент после "неожиданного подвоха" перевел мошенникам 116 тысяч рублей

Аферисты разыграли целый спектакль, чтобы обмануть молодого человека В Алтайском крае 20-летний студент одного из университетов перевел мошенникам деньги, проявив невнимательность из-за занятости, и лишь потом осознал свои действия, сообщает региональное МВД.
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