Что пригодится финским женщинам в этой жизни

Владимир Алтайцев

А зачем нам 5,5 миллионов , ненавидящих нашу страну? В России и без них хватает с ихбытком своихврагов доморощенных, типа ингершлюхи-помойлова-петровскаса, потомка легионера СС, горского, машки дмитренко и прочих гнид.