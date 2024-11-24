Политика как он...
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Политика как она есть

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Что пригодится финским женщинам в этой жизни

Что пригодится финским женщинам в этой жизни

Кого как - меня лично публикация в "The Guardian" сначала порадовала. Пишут британцы, что финок начали обучать разным полезным навыкам.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
А на кой куй они России. Пускай дохнут.
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13 час.
Владимир Алтайцев
А  зачем нам 5,5 миллионов  , ненавидящих нашу страну? В России и без них  хватает с ихбытком  своихврагов  доморощенных, типа ингершлюхи-помойлова-петровскаса, потомка  легионера  СС, горского, машки дмитренко и прочих гнид.
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12 час.
Н
Николай
&quot;...мы будем следующими, - говорит 42-летняя Сари,...&quot; - ДУРА НАБИТАЯ!!!
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6 час.

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