Более 200 специалистов по искусственному интеллекту подготовили в «Московской технической школе»

Необходимые знания и навыки работы, а также внедрения искусственного интеллекта в промышленном секторе получили более 200 сотрудников столичных предприятий в рамках проекта «Московская техническая школа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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