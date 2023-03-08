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«Никто не помнит тех, кто занимает второе или третье место». Расселл готов пожертвовать сезоном ради смены концепции болида

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что команда готова пожертвовать этим сезоном, чтобы переработать концепцию болида и получить шанс на борьбу за чемпионский титул.

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