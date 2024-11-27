В Капелле Петербурга пройдет вечер в честь Владислава Чернушенко

Благодаря ему, хор восстановил свои лидирующие позиции В Санкт-Петербурге состоится торжественный вечер в честь Владислава Чернушенко, посвящённый юбилею его пребывания на посту руководителя Академической капеллы.
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