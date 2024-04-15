Работающих пенсионеров вытесняют из госсектора

Российские пенсионеры на фоне поэтапного повышения пенсионного возраста стали чаще работать в сфере торговли, услуг и в сельском хозяйстве, и реже – в отраслях с высоким государственным участием, пишет РБК со ссылкой на исследование Института демографических исследований ФНИСЦ РАН.
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