Работающих пенсионеров вытесняют из госсектора

Российские пенсионеры на фоне поэтапного повышения пенсионного возраста стали чаще работать в сфере торговли, услуг и в сельском хозяйстве, и реже – в отраслях с высоким государственным участием, пишет РБК со ссылкой на исследование Института демографических исследований ФНИСЦ РАН.