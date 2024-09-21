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Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»

– До этого вы играли в Астрахани. Не тяжело вашим близким? – Вы знаете, я сам родом из Белгорода. Мне кажется, что там потяжелее, чем в Астрахани или, тем более, Тюмени.

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