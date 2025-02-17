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Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее “европейским кошмаром”

Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее “европейским кошмаром”

Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее “европейским кошмаром” AlexCoderРазрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее “европейским кошмаром” AlexCoder Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, выступая на закрытии мероприятия, не смог сдержать эмоций – политик разрыдался на сцене из-за проблем в отношениях между США и ЕС после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.

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саша пупкин
Клоунада какая-то)))
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