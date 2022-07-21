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«Астон Мартин» использует оригинальное лого во Франции в честь 100-летия дебютного Гран-при

«Астон Мартин» использует оригинальное лого во Франции в честь 100-летия дебютного Гран-при

«Астон Мартин» отмечает 100-летний юбилей первого Гран-при в истории команды. На этапе «Формулы-1» во Франции команда использует оригинальный логотип.

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