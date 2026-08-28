Захарова: провокация в Буче была подготовлена британцами по лекалам Геббельса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прообразом информационной провокации, осуществленной британцами в Буче, послужило так называемое массовое убийство в Неммерсдорфе, которое в конце 1944 года инсценировали подручные Йозефа Геббельса, чтобы опорочить Красную армию.