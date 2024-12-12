Новый пакет Санкций Евросоюза не затронул поставки российских нефтепродуктов в Чехию Татьяна АрестоваНефтепродукты из российского сырья, поставляемые Чехии, остались среди исключений в 15-мпакете санкций Евросоюза.
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