"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино

Каждый фильм авторства Гая Ричи это история, которую смотрят с открытыми ртами. Именно поэтому каждый объявленный им новый проект – повод для зрителей заранее поставить напоминание о том, что эту премьеру пропустить нельзя ни при каких условиях.
Каждый фильм авторства Гая Ричи это история, которую смотрят с открытыми ртами. Именно поэтому каждый объявленный им новый проект – повод для зрителей заранее поставить напоминание о том, что эту премьеру пропустить нельзя ни при каких условиях.
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