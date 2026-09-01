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Захарова назвала бравадой призыв Зеленского увеличить число ударов БПЛА

Захарова назвала бравадой призыв Зеленского увеличить число ударов БПЛА

Мария Захарова заявила, что призывы Зеленского усилить удары по России адресованы западной аудитории.

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