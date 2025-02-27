Козловский сообщил о победе в суде после просьб проверить его на экстремизм

Актер Данила Козловский сообщил о победе в судебном споре с главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным, который просил МВД РФ проверить его на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию Вооруженных сил страны.