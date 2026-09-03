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Царьград

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КамАЗ без колеса и шесть ранений: герой СВО Механ рассказал о боевом братстве

КамАЗ без колеса и шесть ранений: герой СВО Механ рассказал о боевом братстве

Боец «Ахмата» с позывным Механ рассказал о штурмах, артиллерийских дуэлях и побратимах, ради которых возвращается в строй.

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