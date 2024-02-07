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Все веселье мобилизации: новый законопроект Украины

Все веселье мобилизации: новый законопроект Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Основные нормы этого законопроекта включают в себя введение электронных повесток для военнообязанных, отвод 15 дней на явку в территориальный военный комиссариат (ТЦК) и возможные «меры воздействия» в случае неявки.

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