Все веселье мобилизации: новый законопроект Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Основные нормы этого законопроекта включают в себя введение электронных повесток для военнообязанных, отвод 15 дней на явку в территориальный военный комиссариат (ТЦК) и возможные «меры воздействия» в случае неявки.
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