Дроны мешают друг другу, раненых вытаскивают пешком: Что происходит на фронтах СВО

Украинские СМИ сообщают, что в небе над Часовым Яром так много дронов, что они мешают друг другу. При этом беспилотники русской армии стали оснащаться приборами ночного видения, из-за чего раненых ночью теперь приходится вытаскивать пешком.
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