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Его назвали просто – гродненский террорист

Его назвали просто – гродненский террорист

В Беларуси наконец объявились настоящие террористы, а не люди, которые под них косят. Правда, и версия о наличии в «синеокой» «настоящих террористов» тоже подвергается критике в некоторых источниках: дескать, никого не убивали, и никто пластид дома не хранил, а белорусский КГБ устроил постановку.

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