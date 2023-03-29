Его назвали просто – гродненский террорист

В Беларуси наконец объявились настоящие террористы, а не люди, которые под них косят. Правда, и версия о наличии в «синеокой» «настоящих террористов» тоже подвергается критике в некоторых источниках: дескать, никого не убивали, и никто пластид дома не хранил, а белорусский КГБ устроил постановку.
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