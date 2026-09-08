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Газета.ру

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Профессор Менон: грядущие месяцы могут быть важнейшими в украинском конфликте

Профессор Менон: грядущие месяцы могут быть важнейшими в украинском конфликте

Следующие несколько месяцев могут оказаться одними из самых важных в конфликте на Украине. Об этом написал профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка Раджан Менон в статье для газеты New York Times (NYT).

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