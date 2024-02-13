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ФСБ задержала преступников, вымогавших у предпринимателя 1 млн за долю в бизнесе

Сотрудники ФСБ задержали в двух жителей Феодосии, которые под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя 1 млн рублейза долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей, проинформировали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым.

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