Синоптик Шувалов спрогнозировал до +19 °C в Москве в выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается умеренно тёплая сентябрьская погода без существенных осадков, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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