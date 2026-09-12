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Регионы России

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В Липецке скончался заслуженный артист России Сергей Бельский

В Липецке скончался заслуженный артист России Сергей Бельский

В Липецке ушел из жизни ведущий артист труппы, заслуженный артист России Сергей Бельский. Смерть мастера сцены стала огромной потерей для коллектива Липецкого театра драмы имени Л.

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