В Липецке скончался заслуженный артист России Сергей Бельский

В Липецке ушел из жизни ведущий артист труппы, заслуженный артист России Сергей Бельский. Смерть мастера сцены стала огромной потерей для коллектива Липецкого театра драмы имени Л.
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