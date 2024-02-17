Товарищеские матчи. «Пари НН» играет с «Родиной», «Ростов» против «Астаны», «Ахмат» – «Алания»

Товарищеские матчи «Пари НН» – «Родина» – 1:0 (1:0, 2-й тайм) «Ахмат» – «КАМАЗ» – 11:00 «Сочи» – «Тюмень» – 14:00 «Ростов» Россия – «Астана» Казахстан – 15:30 «Ахмат» – «Алания» – 17:00 «Оренбург» Россия – «Металлург» Бекабад Узбекистан – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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