валерия

Наверное, автор все же неправильно понял значение слова конгениально. Ему показалось, что это превосходная форма слова гениально. Можно , конечно было бы употребить слово " гениальнейше", но и это, по-моему будет не совсем по-русски. В любом случае ход Путина гениальный! Великолепный и мудрейший! А "конгениально" означает - близко по духу., по содержанию, по образу мысли и т.п. Вобщем, здесь оно не вяжется....