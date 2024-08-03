Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Конгениально

Конгениально

Конгениально ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Мастер-класс.Как убить двух зайцев (птичек) одним выстрелом (камнем).

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Комментарии
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валерия
Наверное, автор все же неправильно понял значение слова конгениально. Ему показалось, что это превосходная форма слова гениально.  Можно , конечно было бы употребить слово &quot; гениальнейше&quot;, но и это, по-моему будет не совсем по-русски. В любом случае ход Путина гениальный! Великолепный и мудрейший! А &quot;конгениально&quot; означает - близко по духу., по содержанию, по образу мысли и т.п. Вобщем, здесь оно не вяжется....
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1 д.
николай лейчинский
Можно короче : сделано правильно .
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21 час.

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