Конгениально ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Мастер-класс.Как убить двух зайцев (птичек) одним выстрелом (камнем).
Конгениально
Комментарии
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валерия
Наверное, автор все же неправильно понял значение слова конгениально. Ему показалось, что это превосходная форма слова гениально. Можно , конечно было бы употребить слово " гениальнейше", но и это, по-моему будет не совсем по-русски. В любом случае ход Путина гениальный! Великолепный и мудрейший! А "конгениально" означает - близко по духу., по содержанию, по образу мысли и т.п. Вобщем, здесь оно не вяжется....
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1 д.
николай лейчинский
Можно короче : сделано правильно .
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21 час.
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