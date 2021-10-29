Русофобы из пробирки: Разведение врагов России поставлено Западом на поток

Время узнать правду!ПолитикаРусофобы из пробирки: Разведение врагов России поставлено Западом на поток То, что борьба с русским языком является неотъемлемым симптомом патологической русофобии, – не новость.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон МартинНу давайте определим кто в конце конкретный враг и будем его купировать , почему то очень много слов , но действий никаких не происходит , против русских идет война , это уже доказывать не надо , против языка , против русской исторической правды , идет затирание русского мира как такового , но никто не видит этому противодействия , почему так ??? почему те у кого рычаги воздействия молча наблюдают за событиями и ничего не предлагают , значит надо рычаги воздействия передать тому то кто способен защитить русскую цивилизацию ...Лирина Полесская (Вяткина)Был СССР, был железный занавес. И за этим занавесом СССР занимал второе место в мире по экономике. А народ следовал своим традиционным ценностям, в основе которых был высокий уровень духовности. Русские---это другой народ и пытаться что-то объяснить Западу с его гнилыми европейскими ценностями---бесполезно . Надо оградиться от них железным занавесом. России---самая большая территория в мире, занимающая первое место в мире по количеству природных богатств. Запад и США НЕ нужны России, как гнилые отбросы.Олег СамойловНасчет сказаний про вторую экономику мира - подробнее можно? Вторая экономика мира - минимум ВТОРОЙ в мире уровень жизни населения! А КАК в СССР население проживало?Олег СамойловКак жалко, что не Астон Мартин у нас в России президентом! Уж он-то навел бы порядок в этом бренном мире!Лирина Полесская (Вяткина)Относительно 2-й экономики в мире у СССР---общеизвестная истина ! Обратитесь в поисковик !Олег СамойловУгу! Соглашусь! В понятие экономики входит производство стали, чугуна, добыча угля, нефти, песка, дров и далее по бесконечному списку! В СССР в плане предметов потребления ЧТО делалось ДЛЯ населения? То, что выплавлялось миллиарды штук яиц, которые в СССР зачастую люди ДОСТАВАЛИ, но НЕ покупали, добывались миллионы тонн тканей, кубометры рельсов тысячи погонных метров нефти и угля и так далее и тому подобное! А вам, женщинам, предлагались в качестве бельишка розовые и голубые байковые панталоны с начесом и штанинами размером под хорошую лошадь, вместо бюстгалтера - брезентовые конусы с перемычкой и все остальное в том же духе! И не надо мне рассказывать сказания о том, что этого НЕ было! Я в годы СССР имел неосторожность уже с женой жить и бельишко женское видел, как дома, так и в магазинах! Так это ВТОРАЯ экономика? СКОЛЬКО в годы СССР лет надо было торчать в очереди, чтобы купить сраный, извините за выражение, "Москвич"? До 10 и БОЛЕЕ лет! Бытовую технику - от нескольких месяцев и до нескольких лет очереди! Это ВТОРАЯ экономика? Сейчас пятая-шестая, а уровень жизни не в разы, а на порядок выше! Не кажется ли Вам это странным? Кроме того, если сейчас собрать в кучу экономики так называемых независимых стран, то мигом на тетью экономику наскребем! Не пыталась ли Лирина Полесская (Вяткина) сравнить по площади территории или по численности населения еще СССР и Россию? Рекомендую! Думаю, что у Вас это получится! А как сравните, то много чего нового и интересного узнаете!Астон Мартинну уж порядок то наводить я бы вас назначил , вы в этом спецSergej KostinДа, началось. Северный пушной зверек крадется, все его видят, боятся и наблюдают. Надеются что пронесет, на авось. Дурачки. Он обязательно придет и покажет всем "кузькину мать". Мало не покажется ни понаехавшим мигрантам, ни тем кто их пустил, ни всем тем, кто православных обижал. Нельзя русских обижать!. Историю, мать вашу, напрочь забыли.Комментировать
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