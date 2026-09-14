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Аргументы недели

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Генпрокурор Украины обвинил главу НАБУ в коррупции и подделке документов

Генпрокурор Украины обвинил главу НАБУ в коррупции и подделке документов

Генпрокурор Украины обвинил главу Антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в коррупционных действиях. «Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

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