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Политнавигатор

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Америка, не бросай нас на Путина! – Квасьневский

Америка, не бросай нас на Путина! – Квасьневский

Худшее, что может случиться с Европой, это если от нее откажутся США. Об этом бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил на так называемой «ялтинской конференции» олигарха Виктора Пинчука в Киеве,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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