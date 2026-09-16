Америка, не бросай нас на Путина! – Квасьневский

Худшее, что может случиться с Европой, это если от нее откажутся США. Об этом бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил на так называемой «ялтинской конференции» олигарха Виктора Пинчука в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».