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Daily Moscow

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На новых маршрутах Москва — Красногорск «Тройка» сэкономит 5 рублей за поездку

На новых маршрутах Москва — Красногорск «Тройка» сэкономит 5 рублей за поездку

Как сообщается на mos.ru, на двух новых автобусных маршрутах № 1568 и 1209 между Москвой и городским округом Красногорск установят фиксированную стоимость поездки.

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