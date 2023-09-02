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Где смотреть Аль-Хазем – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 2 сентября

В субботу, 2 сентября, сыграют Аль-Хазем и Аль-Наср Эр-Рияд в 5 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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