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Энциклопедия географа

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Муйне: личный взгляд на вьетнамский курорт, где ветер, море и жизнь рыбаков существуют в одном ритме

Муйне: личный взгляд на вьетнамский курорт, где ветер, море и жизнь рыбаков существуют в одном ритме

Обычно, когда представляешь себе вьетнамское побережье, воображение рисует бесконечную череду шезлонгов, шумные бары и толпы отдыхающих, которые перемещаются от отеля к морю и обратно.

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