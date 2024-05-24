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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Самарской области продолжают принимать участие в мероприятиях Всероссийской акции «Мы- граждане России!»

Полицейские и общественники Самарской области продолжают принимать участие в мероприятиях Всероссийской акции «Мы- граждане России!»

В Сызранском районе на базе Межпоселенческого культурно-досугового центра поселка Варламово в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам страны.

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