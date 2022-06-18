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Хуркач о финале против Медведева: «Я никогда раньше не побеждал №1 в мире, но постараюсь получить удовольствие и сыграть как можно лучше»

Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от финала в Галле против Даниила Медведева. Счет в личных встречах 2:2, но поляк выиграл единственный матч на траве.

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