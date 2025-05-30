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Во Владивостоке прозвучали два взрыва

Во Владивостоке прозвучали два взрыва

Во Владивостоке прозвучали два взрыва. Об этом сообщило правительство Приморского края в Telegram. Инцидент произошел утром 30 мая в районе бухты Десантная.

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