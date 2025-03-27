Генсек НАТО Рютте не увидел перспектив вступления Украины в альянс после переговоров

Украина не станет членом НАТО по итогам проведения мирных переговоров.Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Школе экономики в Варшаве отметил, что при этом у них есть шансы на вступление в альянс в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии