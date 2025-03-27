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Царьград

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Генсек НАТО Рютте не увидел перспектив вступления Украины в альянс после переговоров

Генсек НАТО Рютте не увидел перспектив вступления Украины в альянс после переговоров

Украина не станет членом НАТО по итогам проведения мирных переговоров.Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Школе экономики в Варшаве отметил, что при этом у них есть шансы на вступление в альянс в будущем.

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