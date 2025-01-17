Головная боль у школьника: что можно предпринять

Зимние каникулы закончились, и школьники вновь приступили к учёбе. Третья четверть — самая длинная, а интенсивная нагрузка может влиять на самочувствие, и одна из наиболее распространённых жалоб — головная боль.
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