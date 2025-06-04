❗️Пожар на стройплощадке возле площади Куйбышева в Симферополе потушили, сообщили «Крым 24» очевидцы Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️Пожар на стройплощадке возле площади Куйбышева в Симферополе потушили, сообщили «Крым 24» очевидцы Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.