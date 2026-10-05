Нет войны — нет Украины. Запад не видит будущего для украинцев

На минувшей неделе The American Conservative задался вопросом, который ещё совсем недавно на Западе, пожалуй, сочли бы практически крамольным: что будет, если/когда после окончания войны украинцы снова начнут искать пути к примирению с Россией?.
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