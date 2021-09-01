Завершились индивидуальные гонки состязания ся индивидуальный зачет «Суворовский натиск» в рамках АрМИ- 2021

1 сентября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 30 августа на полигоне Корла в Китае в рамках АрМИ- 2021 стартовал финальный этап соревнований «Суворовский натиск», в котором ожесточенно боролись четыре команды из Китая, России, Беларуси и Венесуэлы.