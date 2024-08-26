С 26 августа на ремонт ушли Суздальский и Шуваловский путепроводы. Они являются частью Суздальского проспекта и проходят над железной дорогой.
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С 26 августа на ремонт ушли Суздальский и Шуваловский путепроводы. Они являются частью Суздальского проспекта и проходят над железной дорогой.