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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Медсестра из Тулы выиграла 12,5 миллионов рублей, поверив в счастливое число

Медсестра из Тулы выиграла 12,5 миллионов рублей, поверив в счастливое число

Россиянка верит, что удача связана и с ее работой, и с магической цифрой три Медсестра из Тулы сорвала крупный куш: выигрыш в 12,5 миллионов рублей принес ей счастливый номер.

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