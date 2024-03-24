Что известно о террористах из «Крокуса»

22 марта 2024 года в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Что известно о нападавших после первых допросов? Накануне глава ФСБ Александр Бортников доложил о том, что после теракта были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов.