Жители Архангельской области должны заплатить почти 2 млрд. рублей налогов

Стартовала ежегодная кампания по уплате налогов на имущество за прошлый год. Налоговые уведомления собственникам уже направлены, теперь главное — вовремя заплатить налоги за землю, транспорт и недвижимость не позднее 1 декабря.
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