Южная Каролина заинтересовалась достройкой «скандальной» АЭС Virgil C Summer из-з...

Южная Каролина заинтересовалась достройкой «скандальной» АЭС Virgil C Summer из-за спроса на ИИ ЦОДГосударственная коммунальная компания Santee Cooper, отвечающая в Южной Каролине (США) за электро- и водоснабжение проявила официальный интерес к разморозке строительства двух частично возведённых энергоблоков атомной электростанции Virgil C Summer в Южной Каролине в связи с ростом спроса на ИИ ЦОД и безуглеродную энергетику, сообщает Datacenter Dynamics При этом в пресс-релизе указывается, что компания не намерена напрямую владеть новыми объектами или управлять ими.