Ресурсный мотор и негниющий кузов: «француз» с пробегом за 250 тысяч рублей

В свое время Peugeot 206 стал настоящим хитом и долгожителем благодаря своей надежности. Сегодня за 250 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр начала 2000-х годов, отмечает эксперт Александр Виноградов.
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