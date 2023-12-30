Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

В Казахстане ничего не предвещало беды, как в очередной раз в конце лета пришла зима. А вместе с ней вернулись проблемы с отоплением и устаревшей инфраструктурой в ЖКХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"
- Ивлеева попыталась откупиться, но это не помогло. Все решения приняты и до марта эстрада и сфера блогеров будут вычищены
- Вот и до Пескова дело дошло. Над пресс-секретарем несущим пургу сгущаются тучи. Общение с Киркоровым даром не прошло
Свежие комментарии