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Театр абсурда

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Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

Казахов прорвало во многих смыслах: морозный коллапс заставил изменить невменяемое отношение к России у части казахстанского общества

В Казахстане ничего не предвещало беды, как в очередной раз в конце лета пришла зима. А вместе с ней вернулись проблемы с отоплением и устаревшей инфраструктурой в ЖКХ.

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