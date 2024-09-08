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Газета.ру

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Тренер Семин заявил, что Миранчук мог бы заиграть в любой команде РПЛ

Тренер Семин заявил, что Миранчук мог бы заиграть в любой команде РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что футболист Антон Миранчук может перейти в швейцарский "Сьон", отметив, что он мог бы заиграть в любой команде чемпионата России, передает "Спорт-Экспресс".

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