Тренер Семин заявил, что Миранчук мог бы заиграть в любой команде РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что футболист Антон Миранчук может перейти в швейцарский "Сьон", отметив, что он мог бы заиграть в любой команде чемпионата России, передает "Спорт-Экспресс".